Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 81 kuruş, en düşük 224 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 81 kuruş, en düşük 224 lira 39 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,9 azalarak 141 milyon 572 bin 41 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 327 lira 81 kuruş, en düşük saat 09.00'da 224 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 277 lira 424 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 79 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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