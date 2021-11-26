Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 841 bin 226 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 952 bin 337 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 399 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 228 milyon 855 bin 537 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 577 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bankacılık sektörü yetkilileri ile bir araya geldi Açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bankacılık sektörü yetkilileri ile bir araya geldi Açıklaması

 Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

 Ete zam yapmayacaklarını söyleyen kasapların bir isteği var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın

Ete zam yapmayacaklarını söyleyen kasapların bir isteği var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title