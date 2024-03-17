Zonguldak Kömürspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 1-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 1-0 mağlup etti. Golü Yusuf Buğra Koşal attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Uğur Önay, Emrah Uluçay
Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik (Fuat Yaman dk. 24), Özgür Güler, Mustafa Şengül, Ethem Pülgir, Ozan İsmail Koç, Mümin Uyar (Yusuf Buğra Koşal dk. 67), Murat Erdemir (Ömer Şahbaş dk. 83), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz, Fatih Bektaş
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Onur Tekin, Batuhan Yılmaz, Emirhan Başyiğit, Şemsettin Ender Kılıç, Bilal Budak (Yusuf Ali Özer dk. 63), Tolunay Yurtseven (Muhammed Sipahiler dk. 86), Mertcan Aktaş (Emirhan Kayar dk. 86), Mutlu Güler (Celil Çelikel dk. 63), Mehmet Soyarslan (Muhammed Arda Uzun dk. 90), Batuhan Ekinci, Embiya Ayyıldız
Gol: Yusuf Buğra Koşal (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Özgür Güler, Ozan İsmail Koç (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK