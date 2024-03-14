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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı ve öğrencisi tenis turnuvasında şampiyon oldu

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bartın Ali Güler Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası'na katılan Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde şampiyonluk başarısı elde etti. ZBEÜ BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Suat Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite olarak spora verdikleri değerin karşılığını görmenin gurur verici olduğunu dile getirerek Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar'a ve Suat Özsular'a başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Tenis Spor Güncel Haberler

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