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Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
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Galatasaray'ın Bodrum FK'ya konuk olduğu maçta çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan giren Ziyech, Osimhen'in pasında bomboş kaleye golü atamadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında akılalmaz bir pozisyon yaşandı.

ZIYECH BOŞ KALEYE ATAMADI

Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı.

İşte o pozisyon;

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

haram olsun işleri güçleri sahtekarlık ege torreraya değmedi bile torrrers 6 takla attı adam gibi oynayın fener adsm gibi oynadı sizin gibi 6 takla atmadı harbiii 6 gol attı

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