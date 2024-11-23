Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
Galatasaray'ın Bodrum FK'ya konuk olduğu maçta çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan giren Ziyech, Osimhen'in pasında bomboş kaleye golü atamadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında akılalmaz bir pozisyon yaşandı.
ZIYECH BOŞ KALEYE ATAMADI
Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı.
İşte o pozisyon;