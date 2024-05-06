Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını Zorbay Küçük, VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş- Mke Ankaragücü : Zorbay Küçük
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Trabzonspor : Cihan Aydın