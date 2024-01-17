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Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Corendon Alanyaspor ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Eren Altıntaş'ın golüyle Alanyaspor öne geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol kanattan Duvan Cordova'nın ortasında arka direkte Eren Altıntaş'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Cordova'nın pasında ceza sahası dışından topla buluşan Sisto'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Alanyaspor: Yavuz Aygün, Miguel Lima, Furkan Bayır, Yunus Bahadır, Nicolas Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Richard, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Duvan Cordova

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fidan Aliti, Efecan Karaca, Joao Novais, Oğuz Aydın, Emirhan Çavuş, Jure Balkovec, Muhammet Ali Apaydın, Yusuf Özdemir, Florent Hadergyonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Jakub Szumski, Haluk Mustafa, Yunus Emre, Soner Gönül, Enes, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammed, Bola, Ercan Kara

Yedekler: Halil Yeral, Muhammet Ali Özbaskıcı, Kerem Fidan, Alper Efe Pazar, Berhan Deniz, Mehmet Ali Kablan, Emre Köroğlu

Teknik Direktör: Marcus Gisdol

Gol: Eren Altıntaş (dk. 16) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Soner Aydoğdu Samsunspor Cordova Futbol Spor Güncel Haberler

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