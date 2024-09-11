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Zehra Güneş, otomobil reklamında oynadı! Her gören aynı yorumu yaptı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, otomobil markası Mercedes-Benz'in reklamında boy gösterdi. Beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Güneş, otomobilden çok konuşuldu. Reklamda birbirinden güzel karelerin paylaşıldığı ve 'Yıldızlararası bir uyum' notunun düştüğü gönderiye beğeni ve yorum yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Biribirinden güzel karelerin paylaşıldığı gönderiye 'Yıldızlararası bir uyum' notu düşüldü. Arabadan çok Zehra Güneş'in ilgi gördüğü reklama beğeni ve yorum yağdı.

İşte Güneş'in o pozları;

Zehra Güneş, otomobil reklamında oynadı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş, otomobil reklamında oynadı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş, otomobil reklamında oynadı! Her gören aynı yorumu yaptı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Zehra Güneş Zehra Güneş Otomobil Mercedes Güneş Spor

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Yorumlar (3)

Köfteci Jardel:

Kısrak gibi..

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Harun Topcu:

evde 5 arabada 15 gibi der gibi gibi sanki biraz naz ediyorsun bana senin bana gönlin var gibi gibi.

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3.DünyaSavaşı:

Mercedes Türkiuye de milyonlar kazanıyor. Hala kazanmak için Milli Voleybolcumuzu kullanıyor reklam yapıyor. Ama git Rumen Takımalrına formasına reklam verip onlara para desteği oluyor. veya Çek veya Sloven Avrupalı takımlara. Bizim hiç bir futbol kulübü Avrupanın bu ünlü otomobil markalarından bir tane bile reklam alamıyoruz maalesef vermiyorlar. Bizde Avrupa lı ootmobl almayalım

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