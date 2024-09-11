Zehra Güneş, otomobil reklamında oynadı! Her gören aynı yorumu yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Biribirinden güzel karelerin paylaşıldığı gönderiye 'Yıldızlararası bir uyum' notu düşüldü. Arabadan çok Zehra Güneş'in ilgi gördüğü reklama beğeni ve yorum yağdı.

İşte Güneş'in o pozları;