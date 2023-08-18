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Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

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Galatasaray, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına zorunda satın alma bedeliyle kiraladı. Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi. İşte, Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferleri!

Nicolo Zaniolo, rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer oldu. Aston Villa, ilk etapta 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek. Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu ise 22 milyon 500 bin avro olarak belirlendi. Buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunuyor. Peki, Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferleri kimler? İşte o isimleri!

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TRANSFERLERİ!

Futbolcuların satış bedelleri esas alınarak hazırlanan listede birbirinden önemli isimler yer alıyor. İşte o isimler ve bonservis bedelleri:

12. CENGİZ ÜNDER / 14.25 milyon euro / Başakşehir > Roma

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

11. BRUMA / 15 milyon euro / Galatasaray > RB Leipzig

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

10. MOUSSA SOW / 16 milyon euro / Fenerbahçe > Al-Ahli

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

9. BADOU NDIAYE / 16 milyon euro / Galatasaray > Stoke City

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

8. ELJIF ELMAS / 16.25 milyon euro / Fenerbahçe > Napoli

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

7. YUSUF YAZICI / 17.50 milyon euro / Trabzonspor > LOSC Lille

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

6. MIN-JAE KIM / 18.05 milyon euro / Fenerbahçe >Napoli

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

5. VEDAT MURIQI / 20 milyon euro / Fenerbahçe > Lazio

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

4. ELVIR BALJIC / 21 milyon euro / Fenerbahçe > Real Madrid

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

3. CENK TOSUN / 22 milyon euro / Beşiktaş > Everton

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

2. ARDA GÜLER / 20 + 10 milyon euro/ Fenerbahçe > Real Madrid

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

1. NİCOLO ZANİOLO / 22.5 + 15.5 + 1.375 milyon euro / Galatasaray > Aston Villa

Zaniolo bonservis rekorunu kırdı! İşte, Süper Lig'in en pahalı transferleri!

Not: "+" ile eklenen bedeller, bonservis bedeline ek olarak opsiyonlara bağlı oluşan ek bedelleri göstermektedir.

Osman Demir
Osman Demir
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