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Yusuf Fehmi Genç’in Olimpiyat Hedefi: 2028'de Madalya

Yusuf Fehmi Genç’in Olimpiyat Hedefi: 2028'de Madalya
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Bahreyn'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 2028 Olimpiyat Oyunları’na katılma hedefini ve önündeki şampiyonaları anlatıyor.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ordulu milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, hedefinin 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılarak madalya elde etmek olduğunu söyledi.

Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haltere Ordu'nun Ünye ilçesinde başladığını ve kısa sürede milli takıma yükselme başarısı gösterdiğini dile getirdi.

2022 yılında büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan 22 yaşındaki milli halterci, 2023 yılında katıldığı organizasyonlarda istediği başarıları elde edemediğini ama bu yıl kendisini toparladığını ifade etti.

Bu yıl Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını anımsatan Yusuf Fehmi Genç, ardından Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini aktardı.

Başarılı performansını 2025 yılında da sürdürmek istediğini anlatan milli halterci, "Önümüzde 2025 yılı nisan ayında Macaristan'da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası var. Yaklaşık 1 ay sonra bu şampiyonanın hazırlıklarına başlayacağız. Memleketimde çalışmalarıma devam edeceğim. Hız kesmeden bu organizasyona hazırlanacağım." dedi.

"Olimpiyatlar bir sporcunun çıkabildiği en iyi noktadır"

Yusuf Fehmi Genç, her sporcu gibi kendisinin de en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar bir sporcunun çıkabildiği en iyi noktadır. Benim tek amacım olimpiyatlara katılmak ve başarılarıma olimpiyat madalyası eklemek. Elimden gelen gayretleri de bunun için gösteriyorum. En son Dünya Halter Şampiyonası'nda kazandığım üçüncülük ile olimpiyatlara katılabileceğimi herkese gösterdiğimi düşünüyorum. İnanıyorum ki bu başarılar bu şekilde devam eder ve istediğim olimpiyatlara katılmaya hak kazanırım."

Olimpiyatlar öncesi basamakları birer birer çıktığını vurgulayan Genç, "Şimdi önümde Avrupa, Dünya Şampiyonası ve kota müsabakaları olacak. Çok yoğun bir yarışma dönemi bizleri bekliyor. Bu yoğun tempo bizleri yorsa da ucunda madalya kazanma düşüncesi yorgunluğumuzu unutturuyor. Kendimi olabildiğince öz güvenli hissediyorum. Bu öz güvenle olimpiyatlara gider ve bu olimpiyat madalyasını ülkeme getiririm diye düşünüyorum. Her şey planladığım gibi giderse olimpiyat madalyasını ülkeme getireceğim." diye konuştu.

"İnşallah Yusuf Fehmi'nin adını 2028 Olimpiyatları'na yazdıracağız"

Yaklaşık 9 yıldır çalıştığı Yusuf Fehmi Genç'in başarılarıyla her zaman dikkati çektiğini anlatan antrenör Cumali Tekin ise amaçlarının 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Tekin, "Oradan da altın madalya hedefimiz var. Ondan sonra 2028 Olimpiyatları'na katılmak için aralıksız çalışacağız. İnşallah Yusuf Fehmi'nin adını 2028 Olimpiyatları'na yazdıracağız. En büyük hedefim bu. Kendisine bu süreçte güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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