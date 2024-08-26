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Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap

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Paris Olimpiyatları'nın simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlarla ilgili sessizliğini bozdu. Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar" dedi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış anındaki pozisyonu ile dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Olimpiyatlar sona erse de gündemden düşmeyen Dikeç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "En değerlim" notuyla annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

"KEŞKE ANNENİZİ PAYLAŞMASAYDINIZ"

Dikeç'in bu paylaşımından rahatsız olan bir kesim, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" başörtüsü nefretini açıkça dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Hemen sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük" şeklinde yorumlar yaparak Dikeç'ten paylaşımını silmesini istedi.

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

"ANNESİNİ SEVMEYEN ÜLKESİNİ DE SEVEMEZ"

Yaşananların ardından Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

ATATÜRK ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Annesi üzerinden başörtüsü nefretini kusanlara da Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yanıt veren Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak" dedi.

ELON MUSK ÖZGÜLER DİZMİŞTİ

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk da Dikeç'in paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Musk, yaptığı yorumda "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Paris Olimpiyatları Paris Spor Toplum Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Erdem Sen:

annesiyle ilgili cirkin yorum yapanlarin muhtemelen anneleri belli degil..anneler candir cennet kokusudur

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Brh atr:

adam gibi adam

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Gültekin Atar:

Siz o anneye kurban olun o öyle güzel bir anneki hayırlı bir evlat yetiştirmiş Allahım anneden razı olsun.

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Murat Şimşek:

cennet annelerin ayağının altindadir ellerinden öperim güzel annem

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1
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Amokachi:

Hiçbir fark yok beyefendi.

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2
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Genco:

Anne evin ışığıdır. Allah hiçbir evi ışıksız bırakmasın :(

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