Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'da Şampiyon Olarak Altın Kemeri Takıp Hedefini Açıkladı

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek, hedefinin bundan sonra 3 kez üst üste altın kemer alıp ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olarak altın kemeri takan Yusuf Can Zeybek, hedefinin bundan sonra 3 kez üst üste altın kemer alıp ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi. Başpehlivan olduktan sonra gece heyecandan uyuyamadığını belirten Zeybek, "Çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz biraz yaşanır misali bu iş. Zaten gece uyuyamadık sevinçten, sabaha kadar uyumadım" dedi. Sevincini paylaştığı eski milli güreşçi eşi Sümeyye Zeybek'in kendisine çok destek olduğunu söyleyen Zeybek, "Güreşçi olduğu için onun da bir stresi, onun da bir heyecanı var. Yani normal hayatımızda zaten profesyonel sporcu olduğu için her zaman çok destek veriyor" dedi.<662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenip şampiyon olan Yusuf Can Zeybek, başarısının sırrını ve duygularını anlattı. Şampiyon olduktan sonra gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadığını söyleyen Zeybek, kış aylarından bu yana çok çalışıp emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi. Hedefinin Kırkpınar'da 3 kez üst üste başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu belirten Zeybek, en büyük destekçisinin ise kendisi gibi milli güreşçi olan eşi Sümeyye Zeybek olduğunu ifade etti."İNŞALLAH 3 KERE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLUP KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLURUZ"<