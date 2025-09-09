Yunus Akgün nişanlandı! İşte müstakbel eşi

Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün, milli arayı mutlu bir adımla değerlendirmeye karar verdi. Uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı.

AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

Ünlü futbolcu, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ellerinde çiçekle poz veren Akgün'e sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar mutluluk diledi.

İşte Akgün ve Alaca çiftinin nişanından kareler;