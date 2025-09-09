Haberler

Yunus Akgün nişanlandı! İşte müstakbel eşi



Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün, milli arayı mutlu bir adımla değerlendirdi ve uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile nişanlandı. Akgün, 8 ay önce evlilik teklifi ettiği Alaca ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Akgün'e mutluluk dileklerini iletti.

Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün, milli arayı mutlu bir adımla değerlendirmeye karar verdi. Uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı.



AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

Ünlü futbolcu, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ellerinde çiçekle poz veren Akgün'e sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar mutluluk diledi.

İşte Akgün ve Alaca çiftinin nişanından kareler;





