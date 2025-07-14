Yüksel Yeşilova: Adanaspor Mücadeleci Bir Takım Olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, "Önümüzdeki sezon Adanaspor yarışmacı, mücadele eden, ortadan üste doğru mücadelesini veren bir takım olacak." dedi.

Yeşilova ve sportif direktör Birkan Budak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesinde basın toplantısı düzenledi.

Göreve yeni başlayan Yeşilova, konuşmasında, takıma layık olmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Çok gururluyum. Adanaspor gibi büyük bir takımın teknik direktörü olmak herkese nasip olmaz." dedi.

Yeşilova, daha önce 8 ülkede mesai harcadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adanalıyım ama burada sadece Adanalı olduğum için oturmuyorum. 28 yıldır verdiğim emeğin karşılığıyla buradayım. Beni tanıyanlar bilir, gözümdeki kırışıklıklar harcadığım çabanın sonucu. Bazen hak etmediğim şeylere maruz kaldım ama asla pes etmedim. Verdiğim sözün arkasında dururum, yapamayacağım hiçbir şeyi de vadetmem. Yüksel Yeşilova olarak söz veriyorum, önümüzdeki sezon Adanaspor yarışmacı, mücadele eden, ortadan üste doğru mücadelesini veren bir takım olacak."

Adanaspor maçlarının herkes için zorlu bir deplasman olacağını dile getiren Yeşilova, "Bu akşam ilk idmanımıza başlıyoruz. Transfer edilen sporcularımız bugün ya da yarın aramıza katılıyor. Bununla birlikte 3-4 futbolcuyla daha görüşüyoruz. Kamp sürecimiz de başlıyor. Kamp sonrası takımımız yüzde 70 oranında hazır olacak." diye konuştu.

Yeşilova, kulübü mali açıdan zora sokacak adımlara izin vermeyeceğini kaydetti.

Sportif direktör Birkan Budak da Adanaspor'un mali yapısını güçlendirmeyi ve kulübü yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini belirterek, camiaya destek olmaları çağrısında bulundu.