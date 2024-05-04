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Yukatel Adana Demirspor İstanbulspor'u mağlup etti

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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda aldıkları İstanbulspor galibiyeti için mutlu olduklarını söyledi.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda aldıkları İstanbulspor galibiyeti için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Adana temsilcisinin teknik direktörü Karaman, 1-0 kazandıkları müsabakanın değerlendirmesinde "Deplasmanda uzun süre galibiyet hasreti çeken bir takım olarak aldığımız 3 puan sevindirici. Maçın 10. dakikasında golü bulduk. Sonrasında farkı açabilirdik Ancak müsabakanın son 15 dakikasında İstanbulspor bizden üstün oynadı. Daha organize olabilseler veya son pası verebilseler golü bulabilirlerdi. Uzun süre oynamayan, şans bulamayan arkadaşlarımız vardı. Bazen hamle gücü bazen de bu gibi durumlarda ikinci golü atabilen oyuncularımız eksikti. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Osman Zeki Korkmaz hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Hakemlere de teşekkür ediyorum. Temiz bir maç yönettiler." diye konuştu.

Ligin 36. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edeceklerini aktaran Karaman, "Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız önemli bir maç var. Sakat ve cezalı oyuncularımız da aramıza katılacak. Rekabet ortamı biraz daha artacak. Galatasaray maçında müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Adana Demirspor taraftarı maç öncesi ve içinde bizi çok iyi bir şekilde destekledi. Haftaya güzel futbolla alacağımız skorla onları da mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz: "Maça yine dalgın ve tatil düşüncesiyle başladık"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, matematiksel olarak ligden düşmelerine rağmen son ana kadar oyun kimliğinden ödün vermeden çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Geçen hafta 6-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçında oyuncularının kimliğinden uzak bir görüntü ortaya koyduklarını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ligden matematiksel olarak düştüğümüz ana kadar ortaya koyduğumuz bir oyun kimliği vardı. Geçtiğimiz hafta bunun uzağındaydık. Bir hafta boyunca bunun üzerine çalıştık. Bu zamana kadar oluşturduğumuz futbol kimliğini devam ettirmemiz gerekiyordu. Bugün 90 dakikanın sonundaki davranıştan memnunuz ancak skor alamadık. Maça yine dalgın ve tatil düşüncesiyle başladık. Yediğimiz golde sadece doğru savunma pozisyonunu alsaydık ofsayt nedeniyle iptal edilecekti. Savunma duruşu hatasından golü yedik. İkinci yarıda reaksiyon verdik. Top daha çok rakip yarı sahadaydı. Daha fazla şut, gol girişimi, korner, etkili hücum sonlandırma girişimi yapmamız gerekiyordu. Pozisyonlarımız var ama daha etkili olmamız gerekiyordu. Son 3 haftada zihinlerimizi toparlamamız gerekiyor. Bu zamana kadar var ettiğimiz bir futbol kimliği ve kültürü var. Bunu sert bir şekilde devam ettirmemiz, ortaya koymamız gerekiyor. Zihinsel olarak kimsenin tatile çıkmasına izin veremeyiz. Üç hafta sonra lig bitecek ama bizim işimiz devam edecek. O yüzden şimdiden zihinsel olarak tatile çıkmaya kimsenin hakkı yok. İlk 15 dakika bunun faturasını ödedik. Bu da sonucu belirledi."

Kaynak: AA / Spor

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