Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK Maçı Sonucu
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı, konuk ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Gaziantep FK, maçtan galip ayrıldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 66 Atal), Manev, Gravillon, Mohammadi (Dk.46 Yusuf Barasi), Maestro (Dk. 86 İzzet Çelik), Michut (Dk. 86 Ozan Demirbağ), Mendoza, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Alioui), Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 86 Monteiro), Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 82 Badji), Maxim, Max Gradel (Dk. 86 Jevtovic), Dragus (Dk. 82 Mirza Cihan)
Goller: Dk. 11 ve 77 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji, Dk. 67 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Badji ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor )
Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro, Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 24 Markovic, Dk. 51 Dragus, Dk. 73 Max Gradel ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep Fk maçı, konuk ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile bitti.
51. dakikada savunmanın arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
59. dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.
67. dakikada Gaziantep FK, 4'üncü golü buldu. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4
77. dakikada Gaziantep FK, 5'inci gole ulaştı. Adana Demirspor yarı sahasına gönderilen topa hakim olamayan Manev'den topu kapan Dragus, sağ kanattan girdiği ceza alanında kaleci Magomedaliyev'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-5
90. dakikada ceza sahası içinde Maxim'in pasında topla buluşan Badji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-6
Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, maçtan 6-1 üstün ayrılan taraf oldu.