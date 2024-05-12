Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK Maçı Sonucu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı, konuk ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Gaziantep FK, maçtan galip ayrıldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 66 Atal), Manev, Gravillon, Mohammadi (Dk.46 Yusuf Barasi), Maestro (Dk. 86 İzzet Çelik), Michut (Dk. 86 Ozan Demirbağ), Mendoza, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Alioui), Yusuf Erdoğan, Balotelli

Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 86 Monteiro), Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 82 Badji), Maxim, Max Gradel (Dk. 86 Jevtovic), Dragus (Dk. 82 Mirza Cihan)

Goller: Dk. 11 ve 77 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji, Dk. 67 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Badji ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor )

Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro, Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 24 Markovic, Dk. 51 Dragus, Dk. 73 Max Gradel ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep Fk maçı, konuk ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile bitti.

51. dakikada savunmanın arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

67. dakikada Gaziantep FK, 4'üncü golü buldu. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4

77. dakikada Gaziantep FK, 5'inci gole ulaştı. Adana Demirspor yarı sahasına gönderilen topa hakim olamayan Manev'den topu kapan Dragus, sağ kanattan girdiği ceza alanında kaleci Magomedaliyev'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-5

90. dakikada ceza sahası içinde Maxim'in pasında topla buluşan Badji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-6

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, maçtan 6-1 üstün ayrılan taraf oldu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Gaziantep FK Adana Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title