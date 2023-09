Yozgat'ta düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında Yusuf Can Zeybek birinci oldu

Yozgat'ta bu yıl düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek birinci oldu.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta bu yıl ilk kez düzenlenen yağlı güreş müsabakaları, şehir merkezinde Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nın zeminine çayır serilerek yapıldı. Yaklaşık 200 sporcunun er meydanına çıktığı güreş müsabakalarında bu yıl Kırkpınar'da başpehlivan olarak Altın Kemer takan Yusuf Can Zeybek, tüm rakiplerini yenerek Yozgat'ta da birinci oldu.

Yozgat'ta daha önce düzenlenen ve bu yıl 22'incisi planlanan Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri kapsamında ilk kez yağlı güreş müsabakası yapıldı. Etkinliklerin güreş müsabakalarıyla sınırlı olduğu bildirildi. Güreş müsabakaları öncesinde otogar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Konuşmaların ardından aralarında 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'in de yer aldığı yağlı güreşler minik ve deste boylarda başladı. Güreş müsabakalarında Mustafa Batu, Ali Rıza Kaya, Ahmet Serbest, Osman Kaan, Yıldıray Pala, Bekir Eryücel gibi geleneksel güreş sporunun tanınmış isimleri de ter döktü. Halkın büyük ilgi gösterdiği müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Finalde Yıldıray Pala'yı da yenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Yozgat'ta da birinci oldu.

"BU TOPRAKLAR NİCE YİĞİTLERİ, NİCE AL BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKEN YİĞİTLERİMİZİ YETİŞTİRDİ"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın geçmişten günümüze kadar pek çok güreşçi yetiştirdiğini belirterek, ilk kez düzenlenen müsabakaları şöyle değerlendirdi:

" Yozgat'ımızda farklı bir coşku, farklı bir heyecan var. Farklı bir birliktelik var. Gencimizde, yaşlımızda hepimiz Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bugün de bu güzelim güzide coğrafya Cumhuriyet Meydanı'nda Türk milletinin ata sporu güreşle buluştu. Geçmişten bu tarafa gelen nice pehlivanları yetiştirmiş er meydanında nice yiğitleri yetiştirmiş bir kentiz. Celal Atik'ten Rıza Kayaalp'e kadar bu topraklar nice yiğitleri, nice al bayrağımızı göndere çeken yiğitlerimizi yetiştirdi. Bugün ilk olması vesilesiyle bir de başlangıcı ifade ediyorum. Bugünkü müsabakaların, bundan sonra devamı gelecek, güreş sporuyla uğraşan nice de gencimiz var. Birçok da gencimiz var; Gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde gerek Belediye Bozok Spor kulübü bünyesinde. Bu o gençlerimiz için de bir model bir ön olmuş olacak. Önümüzdeki yıllarda da devamıyla birlikte hem ata sporumuzu teşvik etmiş olacağız, hem de gençlerimizi spora özendirmiş olacağız."

"ESKİDEN KÖYLERİMİZDE MAHALLELERİMİZDE BÖYLE GÜREŞ ORGANİZASYONLARI OLUYORDU"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de "Yozgat yiğitler şehri, kahramanlar şehri. Güreşi de seven bir yer. Geçmişten günümüze güreşçilerin bol olduğu, Kel Hasan'dan Hasbekli Mahmut'a, Celal Atik'ten, Rıza Kayaalp'e kadar pek çok güreşçi yetiştirdiğimiz bir şehrimiz. Eskiden köylerimizde mahallelerimizde böyle güreş organizasyonları oluyordu ama böyle geniş çaplı ilk defa Yozgat Belediyesi olarak bir eksikliği gördük, bir noksanlığı gördük ve şehrin meydanında, kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nı er meydanına çevirerek birinci yağlı güreş pehlivan güreşlerimizi Allah'a hamdolsun gerçekleşmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yozgat'ta da başpehlivan olan 2023 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise "Çok güzel bir yer, çok güzel bir atmosfer. Buraya gelirken böyle bir atmosferi düşünmedim, çünkü ilk defa olduğu için" diye konuştu.

Müsabakalar madalya töreni ile tamamlandı.