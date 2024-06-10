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Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor

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Kötü sezonu geride bırakan ve kadroyu baştan aşağıya değiştirmeyi planlayan Beşiktaş'ta gitmesi ve kalması kesinleşen bazı yabancı futbolcular belli oldu. 17 yabancı futbolcusu bulunan siyah beyazlılar, 10'unu gönderip 5 transfer yapmayı hedefliyor. Kara Kartal'da yönetim, Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması halinde eski golcüsü Wout Weghorst'u tekrar transfer etmek için girişimlerini sıklaştıracak.

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürüyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak ve kalacak isimler belli olmaya başladı.

10 YABANCI GİDECEK

17 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, bunlardan 10'unu gönderip 5 yabancı futbolcu transferi yapmayı hedefliyor. Sercan Dikme'nin haberine göre; Jonas Svensson, Amir Hadziahmetovic, Al Musrati ve Ernest Muçi takımda kalacak. Arthur Masuaku, Amartey, Omar Colley, Gedson, Chamberlain, Rebic ve Aboubakar ile yolların ayrılması planlıyor.

Yönetim kolları sıvadı! Taraftarın sevgilisi, Beşiktaş'a geri dönüyor

WEGHORST GERİ DÖNEBİLİR

Öte yandan Siyah-beyazlı yöneticiler, 2 stoper, 1 orta saha, 1 sağ kanat ve 1 santrfor transferi için kolları sıvadı. Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması halinde eski golcüsü Wout Weghorst'u tekrar transfer etmek için temaslarını hızlandıracak.

Yönetim kolları sıvadı! Taraftarın sevgilisi, Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022-2023 sezonunun başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık gelen Wout Weghorst, devre arasında takımdan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'e yine kiralık gitmişti. Geride kalan sezonu da Hoffenheim de kiralık geçiren Hollandalı golcünün Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli forvet, Beşiktaş'taki yarım sezonda18 maçta forma giymiş ve 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Performansıyla taraftarların gönlünden taht kuran Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılmadan önce attığı golün ardından veda edişiyle de çok konuşulmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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