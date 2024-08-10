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Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde

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Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kg son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Aydın, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşılaşacak.

Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kg son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL MAÇINA SAATLER KALDI

Sporcumuz, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşı karşıya gelecek.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?

Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Türkiye Ürdün Paris Aydın Şili Spor Haberler

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