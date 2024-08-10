Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kg son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Aydın, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşılaşacak.
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kg son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ÇEYREK FİNAL MAÇINA SAATLER KALDI
Sporcumuz, çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub ile saat 15.53'te karşı karşıya gelecek.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?
Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.
- Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
- Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
- Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
- Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
- Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
- Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg