Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler

Brezilya'da oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir gol yaşandı. Bir takım, topa doğrudan müdahale etmeden 1-0 öne geçti.

KALECİ KALEDE DEĞİLDİ

Pozisyonda rakip oyuncu, topu kendi kalesine doğru göndermek isterken kalecinin yerinde olmadığı görüldü. Kontrolsüz şekilde kaleye yönelen top, kimse müdahale etmeden ağlarla buluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu ilginç gol kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Futbolseverler pozisyona şaşkınlıkla yaklaşırken, görüntüler çok sayıda yorum aldı.

İşte o golden kareler: