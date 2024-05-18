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Yılport Samsunspor Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor eşitliği sağladı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer (Dk. 86 Novais), Richard, Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karaca, Augusto (Dk. 65 Janvier), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)

Goller: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor )

Sarı kart: Dk. 75 Zeki Yavru (Yılport Samsuspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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