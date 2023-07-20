Yılport Samsunspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını Gerede ilçesindeki Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde sürdüren Samsun ekibi, günü tek idmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu koordinesinde çıktığı sabah antrenmanında kuvvet ve taktik çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.