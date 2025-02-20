Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'deki Aston Villa-Liverpool maçında Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez, kaçırdığı golle maça damga vurdu. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Mücadelenin 69. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin pasını değerlendiremeyen Nunez, boş kaleye topu gönderemedi.

Premier Lig'de lider Liverpool, erteleme maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez, kaçırdığı golle maça damga vurdu.

BOŞ KALEYE GOL ATAMADI

Maçın 69. dakika oynanırken Conor Bradley'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Dominik Szoboszlai, kaleci ile kaşı karşıya kaldı. Dominik Szoboszlai'nin daha müsait durumdaki pasında Darwin Nunez, topu boş kaleye gönderemedi.

Mücadelede Aston Villa'nın gollerini 38. dakikada Youri Tielemans ve 45. dakikada Ollie Watkins atarken, Liverpool'un golleri 29. dakikada Mohamed Salah ve 61. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 39'a, Liverpool ise 61'e yüksetti.

İşte o pozisyon;

Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadıGörüntü: beIN Sports

Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadıGörüntü: beIN Sports

Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadıGörüntü: beIN Sports

Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
img

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
img

3 dünya devi birden talip oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

Mağarada yaşayan adam: Yatağıma giren yılanlar dua ettiğimde gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.