Yıldız futbolcu boş kaleye gol atamadı

Premier Lig'de lider Liverpool, erteleme maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez, kaçırdığı golle maça damga vurdu.

BOŞ KALEYE GOL ATAMADI

Maçın 69. dakika oynanırken Conor Bradley'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Dominik Szoboszlai, kaleci ile kaşı karşıya kaldı. Dominik Szoboszlai'nin daha müsait durumdaki pasında Darwin Nunez, topu boş kaleye gönderemedi.

Mücadelede Aston Villa'nın gollerini 38. dakikada Youri Tielemans ve 45. dakikada Ollie Watkins atarken, Liverpool'un golleri 29. dakikada Mohamed Salah ve 61. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 39'a, Liverpool ise 61'e yüksetti.

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports