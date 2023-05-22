Yıldırım'da gençler doğa için yürüdü

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik İyilik Hareketi gönüllüleri, Zeyniler'de düzenledikleri yürüyüşün ardından bölgede 200 kilogram atık topladı.

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik İyilik Hareketi Gençlik Haftası çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zeyniler Su Yolu bölgesindeki 4,5 kilometrelik parkurda Yıldırım'ın doğal zenginliklerin ve yeşilin bin bir tonunu deneyimle imkanı bulan katılımcılar dönüş yolunda ise bölgedeki çöp topladı. Plastik atıktan otomobil parçalarına, kıyafetten ev eşyasına 200 kilogram çöp toplayan gençler, duyarlılık çağrısı yaptı.

Yıldırım'ın tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin değeri olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu değerleri paylaşmak kadar korumanın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı 4 yılı aşkın süredir doğa yürüyüşleri düzenleyerek bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Değirmen Gençlik İyilik Hareketi gönüllülerimiz de bu minvalde bir etkinliğe imza attı. Kendilerini kutluyorum" dedi. - BURSA