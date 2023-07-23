Yenilgisiz boksörler Dünya Şampiyonluğuna Fethiye'de hazırlanıyorlar

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

Profesyonel boksta tarih yazıp WBC Silver Gold kemerini kazanırken, bugüne kadar çıktığı maçların tamamından galip ayrılan Seren Ay Çetin ve WBC International kemer sahibi sporcu ve Antrenör Serdar Avcı, Fethiye'de birlikte dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor. Seren Ay Çetin ve Serdar Avcı, antrenmanlarını sürdürdükleri Fethiye Ölüdeniz'de Demirören Ajansı'na (DHA) konuştu. Aktif spora uzun bir aranın ardından döndükten sonra üst üste maçlar kazanan ve yeni rakibinin henüz belli olmadığını söyleyen Serdar Avcı, "Rakibim belli olmadı ama maç 14 Ekim'de olacak. Kazanan iki numaraya yerleşiyor ve bir sonraki maçta Dünya şampiyonasına çıkma hakkı kazanıyor" dedi.

WBC'nin profesyonel boksta en üst makam olduğunu hatırlatan Serdar Avcı ?"Bu ünvanı kazanan kadınlarda ilk kişi Serenay Çetin. Erkekler kategorisinde eski milli takımdan Selçuk Aydın var. Türk tarihinde bu ünvana çıkacak olan üçüncü kişi de ben olacağım" dedi. İyi hazırlandığını ve şu an kilo düştüğünü söyleyen Avcı, "Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fethiye'de antrenmanlarımıza başladık. Sabah-akşam antrenman yapıyoruz. Spora uzun bir süre ara vermiştim. Şimdi tekrar döndüm. Hem antrenman yapıyorum hem de antrenman yaptırıyorum. Serenay Çetin ve Tarık Sözer gibi bir çok başarılı sporcuyu ülkeye kattım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama şuan çok önemli bir maçım olduğu için onlar da bana anlayış gösteriyorlar" diye konuştu.

PROFESYONEL EKİPLE HAZIRLANIYORUZ

Profesyonel bir ekipleri olduğunu söyleyen Serdar Avcı, "Ekibimizde tamamı profesyonel sporcular var. Ben şu an sadece kendim ile ilgilenmek zorundayım. İdmanları Türkiye'de ilk ve tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü'nde yapıyoruz. Kulüp profesyonel boks üzerine kuruldu. Fethiye'de ise kamp yapma imkanını bize sunan Orka Holding'e ve Torunoğulları ailesine çok teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya oldukça destek çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

SEREN AY YİNE TARİH YAZACAK

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 11 maçta yenilgisi olmayan, 7'si nakavtla olmak üzere 11 galibiyeti bulunan, WBC Silver Gold kemeri kazanarak tarihe geçen ve şimdi ise WBC altın kemerini hedef alarak bunu başaran ilk Türk olmayı hedefleyen Seren Ay Çetin, Türk kadınlarının çok başarılı olduğunu vurguladı. Kadıköy Boks Kulübü'nün yıldız sporcusu, "Spor alanında Türk kadınlarının başarısını sıklıkla duyuyoruz. Profesyonel boksta ilk başaran kişi bendim. Çünkü ülkemizde çok yaygın değil. Çok mutluyum. Bu yılın sonunda dünya şampiyonası maçına çıkacağım. Erkeklerde de dünya şampiyonası ödülünü almış bir boksörümüz yok. Bunu başarabilirsem eğer ilk Türk olarak tarihe geçeceğim. Sabah akşam bunun hayalini kuruyorum. Fethiye'ye kampa geldik. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Bu dönemde genellikle dayanıklılık ve güç çalışıyoruz. Havalar sıcak olduğu için sabah antrenmanı çok erken yapıyoruz. Akşam ise çok geç yaparak güneşe kalmıyoruz" dedi.

FUTBOLU DEĞİL BOKSU SEÇTİ

Küçüklüğünde çok hırçın bir çocuk olduğunu belirten 26 yaşındaki Seran Ay, "Annem bu hırçınlığımı boks ile yenebileceğimi düşünerek beni bu spora yönlendirdi. Aynı zamanda futbol da oynuyordum. Ama boksu daha çok sevdiğim için tamamen ona yöneldim. Hiç yenilmedim. 11 maçım 11 galibiyetim var. Bunun 7 tanesini nakavt ile kazandım. Bundan sonraki ilk hedefim altın kemer. İngiltere'de çok önemli bir boksör ile çok önemli bir maça çıkacağım. Kesin değil ama görüşmeler yapılıyor. Eğer görüşme olumlu bir sonuç alırsa kazanacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fethiye'de Serdar Avcı ile birlikte hazırlanan Seranay Çetin, "Antrenörümün hem sporculuk döneminde hem de amatör boks konusunda başarıları var. Hem aktif sporcu hem de bizi hazırlıyor. Çok zor bir görevi var. O yüzden antrenörümüze destek oluyoruz. İlgi ve desteklerinden dolayı Orka yönetimi ve Ercan Torunoğulları'na teşekkür ediyorum. Bize kamp ve antrenman olanağı sundular. Spora destek olması bizleri motive ediyor" dedi.