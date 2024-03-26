Türkiye Liselerarası Okul Sporları Futbol Müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Şampiyon olan takımı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Okul Müdürü Ali Turan ve teknik heyet ile birlikte kabul eden Vali Yıldırım, "İlimize bu gururu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum Çin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'ndan da başarı ile döneceksiniz. Unutmayın ki başarı için disiplini elden bırakmamak gerekiyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, 17-27 Mayıs 2024 tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Trabzon'u ve Türkiye'yi temsil edecek. - TRABZON