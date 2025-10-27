Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Dubai Prensi Şeyh El Maktum'un sahibi olduğu Godolphine Harası'ndan, iş insanları Refik Yiğit ve Adem Yıldız, dünyaca ünlü İngiliz safkan atı Belardo'yu satın aldı.

BELARDO, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye'ye getirilen Belardo, Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde yer alan Yiğit Harasında düzenlenen aygır tanıtım organizasyonunda boy gösterdi. Organizasyonda Belardo'nun yanı sıra; Cooger ve Arizona isimli aygırlar da tanıtıldı. İş, spor ve sanat dünyasından davetlilerin katıldığı organizasyonda, konuklar atları yakından inceleme fırsatı bulup hatıra fotoğraf çektirdi.

YAVRULARI 25 MİLYON DOLAR KAZANÇ ELDE ETTİ

Belardo, 2014 yılında İngiltere'de gerçekleştirilen 'Dewhurst Stakes Grup 1' isimli safkan İngiliz tay yarışında o yılın 'Avrupa'da en iyi iki yaşlı tayı' seçildi. Yarış hayatını tamamladıktan sonra damızlık aygır olarak görev yapmaya başlayan Belardo'nun ilk yavruları 2019 yılında yarış pistlerine çıktı. Belardo'nun yavruları bugüne kadarki yarışlarda 25 milyon dolar kazanç elde etti. Yiğit Harası'nda yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılacak Belardo'nun Türk atçılığına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

REFİK YİĞİT: DÜNYA İLE YARIŞAN TÜRK ATÇILIĞINI VAR ETME UĞRAŞINDAYIZ

Sektörün yeni yatırımcıları olduğunu belirten Refik Yiğit, "Türkiye Jokey Kulübünün çatısı altında bireysel atçılar olarak Dünya ile yarışan Türk atçılığını var etme uğraşındayız. Geçtiğimi yıl Coolmore gibi dünyanın en büyük organizasyonundan Arizona isimli aygırımızı getirdik. Babası 'No Nay Never' hali hazırda 200 bin euro'ya yakın bedelle Avrupa'da talep görüyor. Arizona geçtiğimiz yıl ülkemizde 80 kısraktan talep gördü. Bu yıl da o civarlarda bir talep görmesini beklemekteyiz. Bu yıl Yıldız Ekürisi ile birlikte Dubai Prensi Şeyh El Maktum'un sahibi olduğu Godolphine'den Belardo'yu getirdik. Ülkemiz atçılığını daha da yüceltmek, yarışçılığı kaliteli seviyeye çıkartmak için elimizden gelen var gücümüzle uğraşıyoruz. Belardo'nun Dünya çapında tayları toplamda 25 milyon doların üzerinde kazanç sağladılar. Belardo'yu ülkemize kazandırmak bizin için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

NUR ÜNLÜ YİĞİT: BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

Atçılığın bir tutku olduğunu dile getiren Refik Yiğit'in eşi Nur Ünlü Yiğit, "Önce Arizona sonra Belardo ülkemize getirilmesi bizim için gurur verici. Çiftliğimizde böyle bir organizasyonla aygırlarımızı yarış sever, yetiştirici ve at sahiplerine tanıtmak bizim için güzel bir anıydı" dedi.

TİMUR ACAR: TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN

Aygırların dayanıklılığı ve düzgün fiziğiyle ön plana çıktığının altını çizen ünlü oyuncu Timur Acar, "Buraya aygırları izlemeye geldik. At dünyasında yeniyiz. Türkiye'ye yeni aygırlar geldi. Cooger ve Arizona buradaydı Belardo yeni geldi. Geçmişinde yarışlar kazanmış bir aygır. Yiğit Stud ilk defa Türkiye'de Kartepe'de böyle bir organizasyon yaptı. Çok keyif aldık benim için de yeni bir dünya. Bir çok at sahibi ile tanıştım. Yeni gelen aygır Türkiye'ye hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

BEDRETTİN AYDOĞDU: ATLARIN AYAKLARI DÜZ BASSIN

'Bedri Usta' ünvanlıyla tanınan ünlü Kebap Ustası Bedrettin Aydoğdu, "Refik Yiğit bey sağ olsun davet etti geldik. Atçılarla birlikte olduk. İyi ki de gelmişim, illaki bana at satacaklar. Atçılık bir hobi . Birbirinden kaliteli çok güzel insanlarla tanıştım. Aygırların, koşan atların ayakları düz bassın" diye konuştu. (DHA)

ADEM YILDIZ: GELECEK YILLARDADA DA AYGIR TRANSFERİMİZ OLACAK

At Sahibi Adem Yıldız, "Arizona, Belardo ve Cooger ile beraber aygır tanıtım organizasyonu düzenledik. Yaklaşık 200 yetiştiricimiz at sahibimiz bizi kırmadılar davetimize icabet ettiler. Türk yetiştiriciliğine bu yıl Belardo'yu kazandırdık. Belardo'nun haricinde Arizona'yla Yiğit Stud ile olan ortaklığımız başladı. Yetiştiricilik için elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllarda da aygır transferlerimiz olacak" dedi.

ERAY HAZAR: AMACIMIZ YETİŞTİRİCİLERİMİZ İLE CAMİAMIZI BİR ARAYA GETİRMEKTİ

Cooger isimli aygırın sahibi Eray Hazar, "Asıl amacımız yetiştiricilerimiz ile camiamızı bir araya getirmekti. Bunu sağladık, herkes çok mutlu. Ülkemiz atçılığının böyle bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşündük. Aygırlarımız Arizona, Belardo ve Cooger ile yetiştiriciliğimize katkı sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM AYŞE YETİŞ: ATÇILIĞIN BU TÜR ORGANİZASYONLARA İHTİYACI VAR

Veteriner Hekim ve Antrenör Ayşe Yetiş ise açıklamasında "Atçılığın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Ben de bu kadar güzel ve kalabalık organizasyon olacağını tahmin etmiyordum. 3 aygır çiftlikte bulunuyor. Arizona, Cooger ve bu sene gelen Belardo. Belardo'nun yavrularının 25 milyon dolar kazanmış olduğunu öğrendik. Türk atçılığı için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.