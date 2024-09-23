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Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

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Fenerbahçe'de 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde yedek kulübesindeyken sarı kart gören ve karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcularla gerginlik yaşan Mert Hakan Yandaş'a yönetimden uyarı geldi. Sarı-lacivertli yönetim, takım arkadaşlarının Galatasaraylı futbolcuların peşinden tünele girmesine engel olduğu Mert Hakan'a sakin olması konusunda uyarıda bulundu.

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek ağır bir yara alan Fenerbahçe'de derbideki agresif tavırlarıyla dikkat çeken takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR ZAP ETTİ

Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan 26. dakikada sarı kart gördü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi. Tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları engel oldu.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

YÖNETİMDEN UYARI GELDİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'ın bu tavırları, sarı-lacivertli yönetimi de rahatsız etti. Harekete geçen yönetimin, Mert Hakan'a sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

GEÇEN SEZONKİ DERBİDE DE BAŞROLDEYDİ

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbide de olayların başkahramanıydı. Mert Hakan, karşılaşma öncesinde o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ile birbirine girmişti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadelenin ardından stat koridorlarında söyledikleri ve yaptığı açıklamalarla dev maça damga vuran tecrübeli futbolcu, saha içerisinde yaşanan olayların da göbeğinde yer alarak derbinin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (23)

pusatalfa:

Bu kişinin futbolla, sporla yakından uzaktan alakası yok. H

189
4
yanıtYanıtla
Jon snow:

Sk kafalı mrt

131
3
yanıtYanıtla
Emir Güler:

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTMUŞ BARIS ALPER HAM YAPAR BUNU HAMM

123
7
yanıtYanıtla
OĞUZHAN null:

o.cocugu

101
9
yanıtYanıtla
Bekir Clsr:

ne oldu sen bayrak açınca sıkıntı yok adamlar sevinince zorunamı gitti halı saha topçusu

98
3
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fahri üstündağ:

zirto

95
2
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MHSN SRC :

Hiçbir güzel sıfatı haketmiyor.

80
3
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MGk:

Güccük enişte

53
3
yanıtYanıtla
MUSTAFA Özgenç:

fenere zararı var bunun bencil biri futbolcu hiç değil

51
3
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Saint Joseph:

Tipini ...

41
3
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