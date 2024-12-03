Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapılan yeni tahminlerle şampiyonun gelecek sezona Devler Ligi'ne direkt katılacağı 2024-2025 sezonu zirvede makasın oldukça daraldığı görüldü.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR DEĞİŞMEDİ

Euro Club Index, Süper Lig'de 14. haftanın sonu itibarıyla küme düşecek takımlar tahmininde değişikliğe gitmedi. Ünlü futbol veri sitesi, Süper Lig'de sezon sonu Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Kayserispor'un küme düşeceğini öngörüyor.

SEZONUN SÜRPRİZİ SAMSUNSPOR

5. ve 6. sıra için yapılan tahminde bir değişiklik yaşanmadı. Güncelleme öncesinde ligi 6. sırada bitirmesi öngörülen Trabzonspor yerini korudu, Başakşehir ise 5. sırada kaldı. Sezonun sürpriz ekibi Samsunspor'un da yeri değişmezken 4. sıradaki konumunu korudu.

ZİRVEDE FARK KAPANDI

Süper Lig'de şampiyonluk için yapılan tahminde ise ilk 2 için makasın oldukça daraldığı görüldü. Euro Club Index'in sezon sonu Süper Lig'in zirvesinde yer alacak ilk 3 takım için tahmini şöyle;