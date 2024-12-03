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Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak

Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
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Euro Club Index, 14. hafta karşılaşmalarının ardından Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluk tahminini yeniledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak şampiyon takım ile ikinci sıradaki ezeli rakibi arasında sadece 1 puan fark var.

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapılan yeni tahminlerle şampiyonun gelecek sezona Devler Ligi'ne direkt katılacağı 2024-2025 sezonu zirvede makasın oldukça daraldığı görüldü.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR DEĞİŞMEDİ

Euro Club Index, Süper Lig'de 14. haftanın sonu itibarıyla küme düşecek takımlar tahmininde değişikliğe gitmedi. Ünlü futbol veri sitesi, Süper Lig'de sezon sonu Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Kayserispor'un küme düşeceğini öngörüyor.

SEZONUN SÜRPRİZİ SAMSUNSPOR

5. ve 6. sıra için yapılan tahminde bir değişiklik yaşanmadı. Güncelleme öncesinde ligi 6. sırada bitirmesi öngörülen Trabzonspor yerini korudu, Başakşehir ise 5. sırada kaldı. Sezonun sürpriz ekibi Samsunspor'un da yeri değişmezken 4. sıradaki konumunu korudu.

ZİRVEDE FARK KAPANDI

Süper Lig'de şampiyonluk için yapılan tahminde ise ilk 2 için makasın oldukça daraldığı görüldü. Euro Club Index'in sezon sonu Süper Lig'in zirvesinde yer alacak ilk 3 takım için tahmini şöyle;

  • 1- Galatasaray: 91 puan (Bir önceki tahmin 93 puan)
  • 2- Fenerbahçe: 90 puan (Bir önceki tahmin 89 puan)
  • 3- Beşiktaş: 68 puan (Bir önceki tahmin 70 puan)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Febeye sürekli haksız penaltı verilen bu ligi takip etmeye gerek yok.

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Haber YorumlarıIsa Karli:

Hayret çok doğru tahmin etmiş amasiz yinede ümit ozat acuna bir sorun

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Haber YorumlarıSokak Komandosu:

Futbol bu fenerbahçenin bile şampiyon olma ihtimali var

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu ligin taaaaa...

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