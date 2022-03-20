Ortalık karıştı! Chelsea'ye talip olan Bitlisli aşiret liderinin açıklamaları tepki çekti
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Chelsea'ye talip olan Bitlisli Mutki aşiretinin liderlerinden Muhsin Bayrak, yanlış adrese mail attıklarından dolayı fırsatı kaçırdıklarını açıkladı. Futbolseverler Muhsin Bayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterdi.
Rus oligark Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması sebebiyle ağır yaptırımlara uğradı. Chelsea kulübü de yaptırımlardan ağır etkilendi. Yaşananların ardından Bitlisli Mutki aşiretinin liderlerinden iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda olan Rus milyarder Roman Abramovich'e teklif götürdüklerini açıkladı.
TEKLİF GİTMEDİ
Chelsea için yapılan teklifler dün sona erdi. Ancak Muhsin Bayrak'ın teklifi ulaşmadı. Bayrak, "Yanlış adrese mail yolladık, çok üzgünüz" diyerek fırsatı kaçırdıklarını açıkladı. Muhsin Bayrak'ın bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Futbolseverlerden hayli tepki geldi.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: