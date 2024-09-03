Yalın ayak su bile satmış! Victor Osimhen'in acılı hayat hikayesi

Süper Lig devi Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, imza için dün gece İstanbul'a geldi.

KÜÇÜK YAŞTA ANNESİNİ YİTİRMİŞ

100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı 4. forveti olan Nijeryalı ismin yaşamı ise büyük zorluklarla geçti. 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde, altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Osimhen, küçük yaşta annesini kaybetti. Çok fakir bir ailede gözlerini dünyaya açan Victor Osimhen, erken yaşta hayatın yükünü omuzlarında hissetti.

YALIN AYAK SU SATMIŞ

Lagos Eyaleti'nin Oregun/Ojota bölgesindeki Olusosun bölgesinde derme çatma evlerden birinde çocukluğunu geçiren Osimhen, geçimini sağlamak ve aile bütçesine destek olmak için su satıcılığı yaptı. Çıplak ayakla arabaların peşinden koşarak su satmaya çalışan küçük Osimhen, bir yandan da hayallerini süsleyen ve ailesini yoksulluk belasından kurtarmanın çözümü olarak gördüğü futbola gönül veriyordu. Arta kalan zamanlarında her küçük çocuk gibi futbol oynayan Osimhen, ayakkabı aramak için ise binlerce ton çöpün toplandığı, insanların kullanmak ya da satabilmek için bir şeyler aradığı Olusosun depolama alanına gidiyordu.

CHARLEROI'DE KENDİNDEN SÖZ ETTİRDİ

Her şeye rağmen kurtuluş olarak gördüğü futbol aşkından geri kalmayan, idolü olarak gördüğü Didier Drogba gibi olmak isteyen, yardımsever futbolcu Sadio Mane'den ilham alan Osimhen, Ultimate Strikers Academy'ye katıldı ve burada ülkenin o zamanki U-17 antrenörü Emmanuel Amuneke ve gözlemcilerin dikkatini çekti. Kendisine verilen kısa süreli şansı çok iyi değerlendiren Victor Osimhen, U17 Dünya Kupası'nda 10 golle krallığa ulaşarak altın ayakkabı ve gümüş top ödüllerinin sahibi oldu ve masalsı yolculuğu başladı. 2015 yılında CAF tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" seçilen Osimhen, 2017 senesinde Bundesliga ekibi Wolfsburg'un yolunu tutarken Almanya'da işler istediği gibi gitmedi. 1 yıl sonra Belçika ekibi Charleroi'ya kiralanan Victor Osimhen, 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak kendini gösterdi.

NAPOLI'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Charleroi, 2019 yılında 3.5 milyon euroya bonservisini aldığı Osimhen'i 1 ay sonra 22.4 milyon euroya Fransız ekibi Lille'e gönderdi. Fransa'da attığı goller ve oyunuyla en iyi Afrikalı oyuncuya verilen 2020 Prix Marc-Vivien Foe ödülünü kazanan Osimhen, Lille'de sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü. Fransa'daki 1 sezonluk Lille deneyiminde, ortaya koyduğu performansla Avrupa pazarında adından söz ettiren Victor Osimhen, Eylül 2020'de tarihine geçeceği Napoli'ye 77.50 milyon euro karşılığında transfer oldu. İtalya'daki ilk sezonunda omuz sakatlığı, cezalar ve koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm müsabakalarda 10 gol atabildi.

2021-2022 sezonunda Serie A'da 14 ve tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Osimhen'in en parlak sezonu ise şampiyonluğa ulaşacakları 2022-2023 sezonu oldu. Serie A'da çıktığı 32 maçta 26 gol atarak krallık tacını takan Osimhen, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verdiği 1-1'lik Udinese maçında şampiyonluk golünü kaydetti.

Samuel Eto'o'nun rekorunu kırarak bir İtalya şampiyonası sezonunda en çok gol atan Afrikalı oyuncu ünvanını eline geçiren 1.87'lik dev golcü, toplamda 76 gole ulaştı ve 46 gollü George Weah'i geride bırakarak Serie A'da en çok gol atan Afrikalı oldu. Victor Osimhen, 2023 CAF Ödüllerinde "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi ve 1999'da Nwankwo Kanu'dan bu yana bu onura layık görülen ilk Nijeryalı oldu.

NAPOLI KRİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yaz transferi dönemi boyunca Paris Saint-Germain'le görüşmeler yapan ve Fransız ekibine gitmek isten Victor Osimhen, kulüplerin anlaşamaması üzerine PSG hayalini gerçekleştiremedi. Kulüplerin anlaşmasına rağmen Chelsea'nin teklifini geri çeviren, yıllık 40 milyon euro kazanacağı Al Ahli'ye 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha talep edilmesi nedeniyle gidemeyen Oshimen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve Sportif Direktör Giovanni Manna ile yaşadığı gergin konuşma sonrası kadro dışı kaldı. Yaşanan olayların ardından Victor Osimhen, Antonio Conte'nin takımında kadro dışı kaldı ve 9 numaralı forması yeni transfer Romelu Lukaku'ya verildi.