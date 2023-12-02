Yahyalıspor, liderlik koltuğunda

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor ligin ilk yarısını 21 puanla zirvede tamamladı. A Grubu'nda ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, ilk yarıyı istediği yerde tamamlamanın sevinci yaşıyor. Yarın oynanacak olan maçların ardından lige verilecek olan 2 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Yahyalıspor, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Bu sezon şampiyonlukta kararlı olduklarını belirten Yahyalıspor Kulüp Başkanı Yunus Emre Demirel, "İlk yarısını Kocasinan Ülküspor'dan alacağımız ligi hükmen galibiyetle 21 puan ile lider tamamladık. En son BAL Liginden düştükten sonra yönetimi devraldık. Geçen sezon şampiyonluk için hedef koyduk ama işler yolunda gitmedi. Bu sene şampiyonlukta kararlıyız. Bu senenin planlarını daha geçen seneden yapmaya başladık, sezon başlamadan da şampiyonluk için çalışmalarımıza başladık. Şampiyonluk için önce ahlaklı ve kişilik sahibi oyuncular ile anlaşmamız gerekiyordu. Tabi ki Kayseri camiamızdaki topçularımız kişilik ve karakter sahibi insanlar ama biz özellikle araştırıp, kadromuza kişilikli ve karakterli sporcular aldık. Takımdaki oyuncuların çoğu birbirini tanıyordu ve sezona erken başlayıp hızlı bir şekilde takım uyumunu yakaladık. Oyuncularımız ile bir aile olmayı başardık, bunun meyvesini de çok şükür topladık. Ligde çıktığımız maçlarda çok şükür hep istediğimiz sonuçları aldık, sadece bir maç bizim için beklenmedik bir skorla sonuçlandı" dedi.

"Daha hiçbir şey bitmedi"

Ligin henüz bir şeylerin bitmediğini ve garanti olmadığını ifade eden Demirel, "Daha henüz ligin birinci yarısı bitti, hiçbir şey garanti değil, hiçbir şey belli değil. Grubumuz çok iyi ve çok iyi takımlar ve oyuncular var. Biz bunun çok farkındayız bu yüzden ikinci yarıya 2-3 takviye daha yaparak daha fazla çalışıp şampiyonluk için savaşacağız. Biz kendimize inandık, yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını gösterdik, çok şükür oyuncularımızda fazlasıyla fedakarlık yapıp son terine kadar dökerek ilk yarıyı 21 puanla tamamlayıp grup şampiyonluğu için büyük avantaj sağladık. Aile ruhumuzda büyük pay sahipleri başta yol arkadaşım ve diğer başkanımız Mehmet Eder, antrenörümüz Mehmet Susamış, yardımcı antrenörümüz Mehmet Akpınar ve değerli oyuncularımıza çok çok teşekkür ederim. Bu azim ve çalışma ile yolun sonu şampiyonluk inşallah" şeklinde konuştu. - KAYSERİ