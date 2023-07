Wimbledon'da görev alan Türk hakemler DHA'ya konuştu

Atakan Dürüst: Türk hakemlerinin hakkının yendiğini düşünüyorum

Dilek Akdilek: Türkiye'de tenis geçmişe göre çok ilerledi, çok teşvik var

Kübra SOYLU - Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tabloda görev alan dört hakemden biri olan Atakan Dürüst, Türk hakemlerin çok yetenekli olduğunu ve Wimbledon'daki hakem sayısının çok daha fazla olabileceğini vurguladı. Dürüst, "Türk hakemlerinin o konuda hakkının yendiğini düşünüyorum. Uluslararası turnuvalarda Türk olmamızla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Son olarak Türkiye'deki tenisin gelişmesini değerlendiren ve sporculara tavsiyede bulunan Akdilek, "Türkiye'de tenis geçmişe göre çok ilerledi, çok teşvik var. Okullarda çok bilgilendirme var. Doğu bölgelerimiz de keza öyle. Doğuda tenisin 't'si bilinmiyordu fakat şimdi turnuvalar düzenleniyor. Şırnak, Batman ve Ağrı'da turnuva yapıldı. Erzincan ve Van'da yapılacak. Iğdır'da turnuva yapılıyor. Mesela ben İngiltere'ye Şırnak'tan gittim. Bunlar çok büyük başarı. Türkiye'nin bir ucuna kadar yayılabiliyoruz ve oyuncularımız çıkabiliyor. Bu büyük turnuvalara, elemelere bile olsa oynamak için gelebiliyorlar. Gençler çok iyi, çok hızlı geliyor. Yani eski nesle göre çok daha bilinçliler. Tabi eğitmenler ve kulüpler de daha bilinçli. Her gün, her şey yenilendiği gibi bilgiler de tazeleniyor. Tenis her yaşın sporu bence. Her isteyen, her yaşta başlayabilir. Eskiden zengin sporu olarak adlandırılıyordu ama şimdi ulaşılması daha kolay. Belediyenin ücretsiz kursları var, ikinci el malzemeler var. Başlamak isteyen hiçbir şekilde korkmadan başlasın. Hakem olmak isteyenlere de tenis oynamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tenis oynarlarsa maçı yönetirken, oyuncuların psikolojisini anlamak, topu takip ederken nereye düşebileceğini hissedebilmek onlara artı oluyor. Çok daha kolay ilerleyebilirler. Herkesin denemesini tavsiye diyorum" ifadelerine yer verdi.