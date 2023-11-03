Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, kale arkasındaki taraftarların isteğini üzerine 3'lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincine ortak oldu. - İSTANBUL