Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra taraftarlara 3'lü çektirdi
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçının ardından kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine 3'lü çektirdi. Galibiyeti taraftarlarla kutlayan futbolcular, sevinçlerini paylaştılar.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, kale arkasındaki taraftarların isteğini üzerine 3'lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincine ortak oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor