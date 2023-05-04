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Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti

Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti

Spor Haberleri

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, "Icardi Türkiye'de kalacak mı?" sorusuna, Galatasaray formalı pozuyla cevap verdi. Paylaşımına kalp ve aslan emojisi ekleyen Wanda, Galatasaraylı taraftarları sevince boğdu. Icardi'nin performansını etkilediğine yönelik eleştiri alan Wanda, bu paylaşımla buzları eritti.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Arjantinli yıldızın takımda kalmasını isteyen taraftarlar, Icardi ve eşi Wanda Nara'yı mesaj yağmuruna tutuyor.

Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Tek bir paylaşımıyla taraftarı coşturdu

FORMALI POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'dan kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Wanda Nara, bir taraftarın "Icardi'nin geleceği ne olacak? Türkiye de mi kalacak?" mesajına Galatasaray forması giydiği fotoğrafla cevap verdi.

Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Tek bir paylaşımıyla taraftarı coşturdu

ASLAN EMOJİSİ

Bu fotoğrafa kalp ve aslan emojisi ekleyen Wanda, futbolcunun geleceğiyle ilgili de mesajı verdi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Icardi için son sözü yönetim söyleyecek.

Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Tek bir paylaşımıyla taraftarı coşturdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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