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Volkan Demirel, Hatayspor antrenmanında kaleye geçti

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti. Demirel'in yaptığı kurtarışlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Volkan Demirel, Hatayspor antrenmanında kaleye geçti

İSTANBUL - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bordo-beyazlı ekibin son yapılan antrenmanında kaleye geçti.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Hatay ekibinde Teknik Direktör Volkan Demirel, antrenmanın bir bölümünde kaleye geçti. Demirel'in kalede kurtarış yaptığı görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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