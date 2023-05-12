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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Onur CoşkunGalatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural)Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta : Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural)

Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)

Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 23-25

Süre: 101 dakika (22, 22, 25, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesindeki ikinci maçta Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Bursa temsilcisi, sezonu 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise 6. basamakta bitirdi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek voleybol Sigorta Aydın Spor Haberler

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