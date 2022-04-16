Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanPTT: İlayda Uçak, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Çağla Erdem, Rousseaux, Ece Morova, Semra Özer)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

PTT: İlayda Uçak, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Çağla Erdem, Rousseaux, Ece Morova, Semra Özer)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-23, 23-25, 24-26, 18-25

Süre: 113 dakika (29, 28, 28, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak. Burhan Felek Vestel Spor Salonunda yapılacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Gerekmesi durumunda üçüncü maç, 21 Nisan Perşembe günü aynı yer ve saatte oynanacak.

Statü gereği bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu 5'inci tamamlayacak.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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