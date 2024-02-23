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Voleybol Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı)

25 Şubat Pazar:

13.30 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (Antalya Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Beşiktaş Ayos-Karayolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)

26 Şubat Pazartesi:

15.00 PTT-Çukurova Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Arkas Spor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

15.30 Halkbank-Bigadiç Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

25 Şubat Pazar:

14.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Hatay Antakya Merkez)

Kaynak: AA / Spor

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