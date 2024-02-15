Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları belirlendi. Voleybolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için takvimlerini kontrol edebilirler. Detaylar haberimizde.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 PTT-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17 Şubat Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İstanbul Eczacıbaşı)
18 Şubat Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş Ayos (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aydın Mimar Sinan)
AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak Cizre)
15.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ordu Ünye)
18 Şubat Pazar:
14.00 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)