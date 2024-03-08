Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde Haftanın Maçları
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. ve 25. hafta maçları yapılacak. Maç programı ve detayları haberde yer alıyor.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25'inci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol )
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Antakya Merkez)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Spor Toto (Ordu Ünye)
17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
18.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Mart Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)