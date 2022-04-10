Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Fatih Çakmak - Spor
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı milli takım, 25-16, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla I Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor