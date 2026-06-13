Montella: Gurur duymalarını istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk halkının kendileriyle gurur duymasını istediğini söyledi. İlk maçın önemli olduğunu belirten Montella, Avustralya'nın güçlü ve zihinsel olarak çok dayanıklı bir takım olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 24 yıldır beklenen bir maça çıkacaklarını söyleyen Montella, "Çok heyecanlıyız. İyi bir oyun çıkaracağımızı inanıyoruz. Karşı karşıya kalacağımız zorlukların farkındayız. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız işten çok gurur duymak ve gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Zorlu bir maç bekliyorum"

Avustralya'ya büyük saygı duyduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Maçlarını izledim. Dünya Kupası'nda oynamaya çok alışkın olduklarını, dengeli bir takım olduklarını, fizikli olduklarını gördük. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz. Hız, onlar için zorluk çıkarabilir. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi. Her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarla karşı karşıya kaldık. Çok kısasa kısas olacak. Kim yetenekliyse farkı ortaya koyacak" şeklinde konuştu.

İyi oyun çıkaracaklarına inandığını belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Oynadığımız futbolun düzeyini daha da iyileştirmek gerekiyor, bu yarından itibaren başlayacak. Biliyoruz ki üstesinden gelmemiz gereken pek çok zorluk var. Bizim de çok dengeli olmamız gerekiyor. Zihinsel olarak da dengeli olmamız, her türlü zorluğa karşı mental olarak da hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çok sıkı çalıştık"

Her maçta yapmaları gereken özel şeylerin olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak ve tabii ki karşı takımın da özelliklere dayalı olarak da hazırlanmamız gerekiyor. Bunun üzerine çalıştık. Her zaman bunu dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık. Rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyorum. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor. Bütün futbolcular bir takım zorlukları aşarak oynuyorlar. Arda, Hakan ve Kenan 100 dakikalık maçta ne kadar çok dakika alabilirlerse, umarım yapabilirler ama 100 dakikalık maçı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda birkaç soru işaretim var" değerlendirmesinde bulundu.

"İlk maç önemlidir"

Grubun dengeli olduğunu belirten Montella, "4 takım da gruptan çıkaracaklarına ümit ediyorlar. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyeceğini olacağını düşünüyorum. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

Sorumluluk hissettiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Sanki evlat edinilmiş gibi hissediyorum. Evimdeymişim gibi hissediyorum. Tutkulu bir şekilde takımıma bağlıyım. Sosyal medyayı iyi şeyler de söyleseler takip etmiyorum. Kötü eleştiriler de alabilirim. Bu işim bir parçası, yapmak zorundayım" açıklamasında bulundu.

"Avustralya çok güçlü, zihinsel olarak çok dayanıklı"

Avustralya maçında yeteneğin maç için belirleyici olacağını anlatan Vincenzo Montella, "Avustralya çok güçlü, zihinsel olarak çok dayanıklı bir takım. Sabırlı bir şekilde, kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Bizim bu tuzaklara düşmemiz gerekiyor. Çünkü rakibin beslendiği kontra ataklar var. Bunları engellememiz gerekiyor. Takım oyunumuzu çok iyi oynamamız lazım" dedi.

"Bugüne kadar nasıl geldiysek bu şekilde devam etmemiz gerekiyor"

Tutkulu bir takımının olduğunu söyleyen Montella, "Sorumlukları hissediyoruz. Milyonların bizi desteklediğini biliyoruz. Beklentileri olduklarını da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken her seferinde; kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl geldiysek bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kanada'da çok güzel bir karşılaşma olduğunu ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, "Birçok Türk taraftar vardı. Yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Her zaman onları otelde görüyoruz. Vancouver çok güzel bir şehir. Çok güzel karşılaşma yaşadık. İlk kez burada bulunuyorum. Çok güzel bir saha ve stadyum. Çok iyi başlamamız açısından bütün koşullar yerinde" şeklinde konuştu.

Avustralya karşında aceleci olmayacaklarını söyleyen Vincenzo Montella, sabırlı bir şekilde kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını vurguladı.

"Çok tecrübeliler ama hepsi de aynı şekilde tecrübeli değil"

Avustralyalı futbolcuların açıklamalarının hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Ben de bu tür yorumlar okudum. Doğru şeyler de söylediler. 24 yıldır Dünya Kupası'nda oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular. Çok tecrübeliler ama hepsi de aynı şekilde tecrübeli değil. Tabii baskı altındayız. Bunu yönetebiliriz. Baskı altında büyük Avrupa maçları oynamış, aynı zamanda Türkiye'de de çok ciddi baskı altında oynamış futbolcularımız var. Futbolcularımıza şunu söylüyorum; 24 yıldır katılamamak bizim sorumluluğumuzun dışındaydı, siz 24 yıl sonra katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor. Kendi futbolumuzu oynamamız gerektiğini söyledik" diye konuştu.

"Almanya'da her şey çok kolaydı"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şartların daha iyi olduğuna dikkat çeken Montella, "Almanya'da her şey çok kolaydı. Yerimiz çok iyiydi. Otelimiz, her şey bize aitti. Seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Burada durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Benim yaşımda insanların bu saatlere alışması kolay değil. Çok büyük ülkeler arasında gidip, geliyoruz. Buna adapte gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil" dedi.

Avustralya'nın çok hızlı bir takım olduğunu belirten 51 yaşındaki teknik adam, "Çok iyi oyuncuları var. Ön tarafta çok hızlı oyunculara sahip. Oyun kurguları var. Biz çok fırsat vermeden, kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda verilen su molalarıyla ilgili görüşlerini aktaran deneyimli teknik direktör, "Su araları ilave bir ara gibi oluyor. Takımla konuşmak için fırsat. Bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir" açıklamasında bulundu.

"Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz"

Türk halkının kendileriyle gurur duymasını istediklerini belirten Vincenzo Montalla, "Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Güçlü, cesur ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyorum. Çok destekçimiz var. Başarılı olunca taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Almanya'da evimizdeki gibi oynuyorduk. Çünkü orada yaşayan çok fazla insanımız vardı. Burada nasıl rakam var bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar" diyerek sözlerini tamamladı. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı