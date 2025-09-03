Vincenzo Montella: 'Biz hazırız, iyi çalıştık'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Merih Demiral, başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu maça hazır olduklarını belirten Montella, "Gürcistan son yıllarda çok gelişen, saygı duyduğumuz bir milli takım. Avrupa Şampiyonası'nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu"

Montella, Gürcü bir basın mensubunun, "Arda Güler'e hangi pozisyonda görev vereceksiniz?" sorusunu, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır. Kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar. O yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip" şeklinde yanıtladı.

"Rekabet her zaman pozitif etkiler"

Montella, hücum oyuncularının formda olduğunun hatırlatılması üzerine, "Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Nerede endişelenebilirsiniz, elinizde formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değerini yansıtıyor. Bir takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenler maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Gürcistan karşılaşması en önemli maçımız"

İtalyan teknik adam, "Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol 'Türkiye maçı gruptaki ilk ama en önemli maçımız.' ifadesini kullandı. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim, biz hariç hemen hemen herkes alttan alıyordu. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlık yaptık. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız" şeklinde yanıtladı.

"Her maçın hikayesi farklıdır"

Statta yarın coşkulu bir atmosfer olacağını bildiklerini söyleyen Montella, "Bu statta sıcak bir atmosfer olacağını hepimiz biliyoruz, ekibimizden gelenler de maçları izlemişlerdi. Her maçın hikayesi farklıdır, belki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi belki farklı oynayacaklar. Tüm varyasyonlara göre hazırlığımızı yaptık. Yarın istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral: "Kimseden çekinmiyoruz"

Maçı değerlendiren milli futbolcu Merih Demiral ise, Gürcistan karşılaşması öncesi kendilerine olan güvene vurgu yaparak, "Hazırız. Antrenmanlarımızı yaptık. Her şey yolunda. Gürcistan'ın çok önemli oyuncuları var ama biz kimseden çekinmiyoruz. Kendimizi biliyoruz; o yüzden en iyi şekilde en iyi cevabı sahada vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Galibiyetle başlamak istiyoruz"

Merih Demiral'a 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçta Gürcistan'ı yendikleri maçın hatırlatılması ve gruptan çıkıp çıkmayacaklarıyla ilgi soru sorulması üzerine, "Gürcistan maçı çok önemli. Bunun farkındayız. Hem grubun en önemli maçlarından bir tanesi hem de galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız zamana göre kendilerini geliştirdiler. Biz de o zamana göre gelişim kaydettik. Gayet hazırız; her şey yolunda. Antrenmanlarımızı yaptık. Çok konsantreyiz. İnşallah maçta en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

"Hepimizi çok iyi anlaşıyoruz

Morallerinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Merih Demiral şöyle devam etti:

"Takımdaki herkes çok mutlu. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Hepimiz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. O yüzden bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Çok hazır durumdayız. Birlikte olmaktan dolayı çok eğleniyoruz. Milli formanın altında birlikte olmak hepimiz için büyük bir şans. Hepimiz bunun farkındayız. En iyi şekilde cevabı sahada vereceğiz. Gayet hazırız."

"Grup liderliği uzak değil"

E Grubu'ndaki diğer takımları yorumlaması istenen Merih Demiral, "Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakmak istiyoruz. Takımdaki arkadaşlarım da öyle. Herkes motive. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var. Buna çok yakınız. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Liderlik de uzak değil. 2.'lik şansı da var. Maç maç gitmek istiyoruz; inşallah yarın en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde grubu bitiririz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL