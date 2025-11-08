Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, maç öncesinde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekerken, Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma'nın sözleri tansiyonu yükseltti.

OSIMHEN: "NİJERYA'YI DÜNYA KUPASI'NA TAŞIYACAĞIM"

Galatasaray'da gösterdiği performansla tüm dünyanın gündeminde olan Victor Osimhen, ülkesinin Dünya Kupası'na katılması için elinden geleni yapacağını belirtmişti.

Yıldız golcü, "Nijerya'yı Dünya Kupası'na götürmek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanarak iddiasını ortaya koymuştu.

MOUYUMA'DAN ALAYCILIK: "AUBAMEYANG ZATEN GÖSTERDİ"

Osimhen'in açıklamaları, Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma tarafından alaycı bir şekilde yanıtlandı. Mouyuma, "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi." diyerek Nijeryalı yıldızın sözlerini küçümsedi.

"AFCON'DA DA SÖYLEDİ, AMA KAZANAMADI"

2024 Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma, "Son AFCON'da da aynı şeyi söylemişti ama Fildişi Sahili kazandı. Bu tür sözler motivasyon cümlelerinden ibaret" diyerek Osimhen'e gönderme yaptı.

GERİLİM ARTIYOR

Osimhen'in açıklamaları ve Mouyuma'nın cevabı, Nijerya-Gabon karşılaşması öncesinde atmosferi iyice ısıttı. 13 Kasım Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak yarı finali kazanan taraf, TSİ 22.00'deki Kamerun-Demokratik Kongo maçının galibiyle 2026 Dünya Kupası biletini almak için finalde karşılaşacak.