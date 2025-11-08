Haberler

Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ve Gabon'un yarı final karşılaşması öncesi tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'yı Dünya Kupası'na taşıyacağını iddia etti. Ancak bu sözler Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma tarafından alaycı bir şekilde yanıtlandı. Mouyuma, Osimhen'in iddialı sözlerini küçümseyerek, bu tür sözlerin sadece motivasyon cümleleri olduğunu belirtti. Bu durum, Nijerya-Gabon karşılaşması öncesi atmosferi iyice gerdi.

  • Victor Osimhen, Nijerya'yı 2026 Dünya Kupası'na taşıyacağını açıkladı.
  • Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Pierre-Emerick Aubameyang'ın Gambia karşısında dört gol atarak bu iddiayı gösterdiğini belirtti.
  • Nijerya ile Gabon arasındaki yarı final maçı 13 Kasım Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, maç öncesinde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekerken, Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma'nın sözleri tansiyonu yükseltti.

OSIMHEN: "NİJERYA'YI DÜNYA KUPASI'NA TAŞIYACAĞIM"

Galatasaray'da gösterdiği performansla tüm dünyanın gündeminde olan Victor Osimhen, ülkesinin Dünya Kupası'na katılması için elinden geleni yapacağını belirtmişti.

Yıldız golcü, "Nijerya'yı Dünya Kupası'na götürmek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanarak iddiasını ortaya koymuştu.

MOUYUMA'DAN ALAYCILIK: "AUBAMEYANG ZATEN GÖSTERDİ"

Osimhen'in açıklamaları, Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma tarafından alaycı bir şekilde yanıtlandı. Mouyuma, "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi." diyerek Nijeryalı yıldızın sözlerini küçümsedi.

"AFCON'DA DA SÖYLEDİ, AMA KAZANAMADI"

2024 Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma, "Son AFCON'da da aynı şeyi söylemişti ama Fildişi Sahili kazandı. Bu tür sözler motivasyon cümlelerinden ibaret" diyerek Osimhen'e gönderme yaptı.

GERİLİM ARTIYOR

Osimhen'in açıklamaları ve Mouyuma'nın cevabı, Nijerya-Gabon karşılaşması öncesinde atmosferi iyice ısıttı. 13 Kasım Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak yarı finali kazanan taraf, TSİ 22.00'deki Kamerun-Demokratik Kongo maçının galibiyle 2026 Dünya Kupası biletini almak için finalde karşılaşacak.

