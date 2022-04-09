Vefa Küçük: Fenerbahçe'de devamsızlıktan sınıfta kalmış, gelmiş derdimize deva olacak

Fenerbahçe YDK başkan adayı Vefa Küçük, " Fenerbahçe'de devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış, gelmiş derdimize deva olacak. Günahıyla sevabıyla 32 senedir burada görev yaptım. Bizim bir takım projelerimiz var" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Vefa Küçük, açıklamalarda bulundu.

Pandeminin son 1 yıldır görev yapmasına engel olduğunu ifade eden Vefa Küçük, "O görev süresi içerisinde boş durmadım, belli projeler üreterek başkana sundum. Bunlardan bir tanesi kendi aramızda 25 kişilik heyet seçecektik, 5 divan heyetiyle hareket edecektik. Diğer başkan adayları da aynı şeyleri söylüyor. Bu Fenerbahçe'nin iyiliği için yapılmıştır. Önerinin kimden geldiği önemli değildir. Ben bugün karşınızda uyumlu çalıştığım, başkanlarla ihtilaf yapmadığım için bazıları tarafından eleştiriliyorum. Aynı yolda devam edeceğim. Seçildiğim zaman yeniden uyumlu çalışmayı vadediyorum. Nail Kır, Sait Yılmaz ve ben 3'lü devam ederken Fenerbahçe'de sınıfta kalan 4'üncü aday ortaya çıktı. 20 senedir bu arkadaş neredeydi Fenerbahçe'ye ne yaptı. Fenerbahçe'nin neresinden ne tuttu. Ben kendisini TV'ye davet ettim katılmadı. Benimle Vefa Lisesi'nde bir sene arkadaşlığımız oldu. O zamanda herhalde başarısız olduğu için sınıfta kalmış ikinci senesiydi. Bugün de Fenerbahçe'de devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış gelmiş derdimize deva olacak. Günahıyla sevabıyla 32 senedir burada görev yaptım. Bizim bir takım projelerimiz var. Onu bunu yapacağım demektense beni 8 senelik görev süremde yaptıklarımdan memnunsanız bana oy verin, memnun değilseniz istediğiniz delegeye oy verin" dedi.