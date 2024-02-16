VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları ne zaman açıklanacak?

VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Peki, VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? Detaylar!

VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak." denildi.

Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.