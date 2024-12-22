VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

OSIMHEN YERDE KALDI

Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.

OKAN BURUK İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında aldı ve hem karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkme'in hem de VAR Bülent Birincioğlu'nun müdahale etmediği penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS