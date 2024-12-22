Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Kayserispor maçının 23. dakikasında Osimhen'in kaleci Onurcan ile girdiği ikili mücadele sonrasında yer kalmasının ardından penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu sürdürürken, VAR hakemi Bülent Birincioğlu da tartışmalı pozisyona müdahale etmedi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dördüncü hakeme itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

OSIMHEN YERDE KALDI

Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk deliye döndü

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.

OKAN BURUK İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında aldı ve hem karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkme'in hem de VAR Bülent Birincioğlu'nun müdahale etmediği penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi.

İşte o pozisyon;

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk deliye döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VAR devreye girmedi: Galatasaray, bu pozisyonda penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
img

İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
img

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan Reno:

kaleciye faul var

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Her osuruktan kıyamet koparmayalım. Bırak penaltıyı, kaleciye faul vardı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

dümenden penaltıyi aldı ya onu bastırmak için yavuz hırsız misali kolpa yapıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.