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Van'da Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa Bisiklet Etkinliği Düzenlendi

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Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 20 Mayıs Van'ın işgalinin 109. yıl dönümü nedeniyle 'Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa' sloganıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Van İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bisiklet severler, eski Van şehrinde toplanarak Edremit Stadyumuna kadar pedal çevirdi. Etkinliğe Van Valisi Dr. Ozan Balcı da katılarak kutlama yaptı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 20 Mayıs Van'ın işgalinin 109. yıl dönümü nedeniyle "Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa" sloganıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Van İl Temsilciliği öncülüğünde Küresel Gazetecililer Konseyi Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen etkinlik öncesi bisiklet severler 1915'de Ermeni isyanı ve 20 Mayıs 1915 Rus işgalinde yakılıp yıkılan tarihin canlı tanığı eski Van şehrinde toplandı. Cumhuriyet döneminin en önemli yatırımlarından olan ve Vanlıları Van Gölü ile buluşturan sahil yolu güzergahını kullanan bisiklet severler, Edremit Stadyumuna kadar pedal çevirdi. 19 Mayıs tören alanına girerek katılımcıları ve protokolü selamlayan topluluk, Van Valisi Dr. Ozan Balcı tarafından kutlandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Küresel Gazeteciler Van Temsilcisi İkram Kali, nisan ve mayıs aylarının genelde Türkiye'de yerelde ise Van için tarihi anlam ve değerinin olduğuna dikkat çekti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarına işaret eden İkram Kali, "19 Mayıs, ülkemizin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Mayıs ayı Van için özel anlamı olan hüzünlü bir gündür. 1915'de Ermeni isyanı ve 20 Mayıs 1915 Rus işgalinde eski Van şehri yakılıp yıkıldı. Van'ın nüfusunun yüzde 64'ü katledildi. Bu rakam 160 bin civarındadır. On binlerce Vanlı mülteci olarak ülkemizin dört bir yanına dağıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği, Küresel Gazetecililer Konseyi Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Gölü Aktivistleri işbirliğiyle 'Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa' sloganıyla 'anla, an, anlat ve unutma unutturma' çağrısıyla etkinlik düzenledik. Etkinliğimize çok sayıda bisiklet sever katıldı. Sağlıklı, bilinçli, duyarlı nesiller ve toplum yanında Van Gölü'nün temiz kalması için Van Gölü sahil yolunu özellikle kullandık. Birçok olgu bu turda bir araya geldi. Van Gölü Aktivisitleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Tarihe ve vefaya önem vermek, sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini belirten Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun ise "19 Mayıs ve 20 Mayıs tarihi günlerdir. 'Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa' sloganıyla tarih ve vefa kavramlarında farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Çok sayıda bisiklet sever katıldı. Eski Van şehrinde toplanarak tura başlamamızın özel bir anlamı vardı. Oradan mesaj vermek istedik" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla tur düzenlediklerini kaydeden Van Gölü Aktivisitleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, Vanlıların ailece bisiklet sürmeyi sevdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanan 19 Mayıs tarihine dikkat çekmek istedik. Bugün gençliğin, sporun geleceğin konuşulduğu gündür. Van 20 Mayıs 1915 günü işgal edildi. Van'ın işgalinin 109. yıl dönümü kapsamında etkinliğe anlam katmak için eski Van şehrini başlangıç noktası olarak belirledik. Hayatlarını kaybeden Vanlı vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyor, ve unutmuyoruz. Ayrıca Van Gölü eşsiz bir güzelliğe sahip. Buradaki doğaya, şehrimize ve bölgeye can veren önemli bir değer. Van Gölü'nün mavi kalmasına dikkati çekmek amacıyla Van için önemli bir yatırım olan 9 kilometrelik sahil yolunda pedal çevirdik. Daha sonra Edremit'te düzenlenen 19 Mayıs törenlerine katılarak bayram sevincine katkı sağladık. Anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Katılımcılara teşekkür ediyoruz." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Edremit Türkiye Gençlik Balcı Spor Van Etkinlik Spor Haberler

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