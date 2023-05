Van'da Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

VAN'da, 3 yıl önce aileleri ikna edilerek futbola kazandırılan 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Lig'de, oynadığı maçlarda rakip kaleye 45 gol atıp, sadece 1 gol yiyerek, bitime 3 hafta kala grubunda şampiyon oldu. Play-Off maçlarını da kazanmayı amaçlayan takımın teknik direktörü Mecit Tekin, tek hedeflerinin 2'nci Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

TFF 3'üncü Lig 20'nci grupta mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı'na kazandırılan futbolcuların hikayeleri, ailelerinin ve çevrelerindekilerin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 60 sporcu, bu yıl şubat ayında başlayan lig maçlarında rakiplerini yenip önemli başarıya imza attı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Hakkarili iş insanı Salih Çiftçi'nin desteklediği takım, bugüne kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanıp, grubunda şampiyon oldu.

Takımın defans oyuncusu Ebrar Başkala da önceden ailesinin futbol oynamasına karşı olduğunu ifade ederek, "Sonra Mecit Hoca, ailemle görüşüp ikna etti. Şu an takımdayım. Gayet mutluyum. Çok zor imkanlarla başladık, şu an kendi grubumuzda şampiyonuz. Hedefimiz, Play-Off maçlarında iyi bir sonuç elde edip, 2'nci lige çıkmak. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. İlk başta futbol oynamama karşı çıkan ailemin tepkileri şu an gayet iyi. Hatta buna destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.